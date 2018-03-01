Ремонт окон

Компания «Ремонт окон 63» предлагает услуги по ремонту пластиковых окон и балконных дверей, изготовление стеклопакетов и москитных сеток. Окна ПВХ установлены практически в каждом жилом и офисном помещении. Из строя может выйти как старая конструкция, так и недавно установленная. Однако не стоит пытаться её чинить самостоятельно, особенно делать ремонт пластиковых дверей балкона. Вызов мастера на дом — вот самое верное решение в такой ситуации. Ведь по незнанию можно допустить много ошибок, которые ещё больше усложнят проблему.

Квалифицированный мастер по ремонту пластиковых окон и балконов всегда имеет при себе весь необходимый набор инструментов и расходных материалов, который позволит быстро и качественно устранить любую неполадку. От его профессионализма во многом будет зависеть здоровый микроклимат в помещении, поэтому к выбору грамотного специалиста необходимо подойти ответственно.

Как определить, нужен ли вызов мастера?

Когда оконные системы ПВХ начинают функционировать неправильно, это сразу становится заметно. Помимо повреждений стёкол и проблемного открывания створок, есть несколько явных признаков, по которым легко понять, что ремонт необходим:

Образование конденсата на поверхности подоконника, откосах или стёклах. Это свидетельствует о нарушении целостности герметика, нужно как можно скорее его заменить. Появление сквозняка при закрытых створках. Особенно опасно такое явление зимой, так как конструкция может заледенеть, а это, скорее всего, приведёт к её полной неисправности.

В любом случае, если есть подозрения, что плохо функционируют пластиковые окна, ремонт откладывать не рекомендуется. Немедленно вызывайте специалиста.

Что делать, если требуется ремонт дверей пвх на балконе?

Балконной дверью в помещении обычно пользуются очень часто. Даже самая добротная и качественно установленная, после долгой эксплуатации со временем выходит из строя. Фурнитура приходит в негодность, появляется щели, трещины и множество механических повреждений. Но не стоит отправлять дверь на помойку, вызов мастера по ремонту окон может подарить ей вторую жизнь.

Вот перечень самых распространённых поломок в балконных дверях, при которых нельзя обойтись без помощи специалиста:

Разбит или повреждён стеклопакет; Дверная ручка поворачивается или наоборот не двигается; При закрытии дверное полотно прижимается неплотно, видна щель; Оторваны или повреждены петли; Нарушена герметичность; Сломан или засорен замок.

Кому доверить срочный ремонт ПВХ конструкций в Самаре?

Опытный, честный, пунктуальный и вежливый профессионал своего дела — именно с таким мастером хочется сотрудничать любому заказчику. Всеми этими качествами обладают сотрудники нашей компании. Мы подобрали команду высоко квалифицированных специалистов, знающих свою работу от начала до конца. Нам можно смело доверить срочный ремонт пластиковых окон, не беспокоясь о честности и добросовестности нашей работы.

Ни для кого не секрет, что большинство заказчиков желает не просто получить качественную работу в короткие сроки, но и сделать реконструкцию пластиковых окон недорого. Мы знаем об этом и учитываем предпочтения наших клиентов, стараясь придерживаться оптимальной ценовой политики. И это ещё далеко не все причины, по которым многие заказчики высоко оценивают нашу работу.

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Какие услуги мы предлагаем?

Специалистам нашей компании под силу устранить поломку в оконном механизме любой сложности. Мы оперативно реагируем на каждую заявку, моментально выезжая на неотложный и срочный ремонт. По приезду на место вызова, наш представитель за несколько минут определяет причину неполадки, после чего озвучивает стоимость работы вместе с расходными материалами. Далее, по согласованию с заказчиком, мастер производит необходимую починку.

Команда наших профессионалов предоставляет населению широкий спектр услуг, используя только качественные комплектующие, проверенные временем. Предлагаем ознакомиться с перечнем основных работ:

регулировка окон и балконных дверей;

ремонт окон пластиковых и балконных дверей;

изготовление противомоскитных сеток;

изменение конфигураций;

установка стеклопакетов;

дополнительные настройки и аксессуары.

Где заказать недорогой ремонт окон Самара

Наших мастеров можно вызвать бесплатно. Самара даёт возможность своим жителям сэкономить деньги став нашими клиентами. Благодаря отлаженному сотрудничеству нашей компании с ведущими поставщиками, нам удаётся сохранять антикризисные цены. У нас всегда выгодна замена фурнитуры в пластиковых окнах, цена на одну позицию в прайс-листе составляет от 200 рублей.

Часто к нам поступает заявка не только на ремонт пвх окон, но и на их регулировку. Обычно клиенты обращаются за помощью, когда уже появились проблемы — при открывании и закрывании створок заедает механизм или, например, начинается сквозняк из-за не плотности уплотнителя. Этого легко избежать, если регулировка окон будет производиться своевременно — один раз год, тем более у нас стоит она совсем недорого:

заменить уплотнения — от 110 руб за метр;

регулировка — от 300 руб;

смазать фурнитуру — 150 руб;

смазать уплотнения — 200 руб;

заменить сломанную фурнитуру — от 500 руб.

Также нередко случаются проблемы с москитными сетками. Эти элементы выходят из строя чаще других. Изготовление москитной сетки стоит у нас 800 руб, металлическая обойдётся в 1000 руб, установка — в 200 руб. Если сетка сделана у нас — наш оконный мастер (оконщик) установит её бесплатно. Отремонтировать сетку — от 250 руб, а цена изготовления противомоскитной двери — от 1800 руб.

Нашим специалистам под силу не только отремонтировать пластиковые окна, но также изменить их конфигурацию. Это требуется, когда нужно преобразовать поворотную створку в поворотно-откидную или, например, глухую превратить в поворотную. Стоимость такой работы начинается от 3500 руб.

Ремонт окон ПВХ в Самаре часто включает в себя установку стеклопакетов. Не удивительно, ведь это один из самых хрупких элементов во всей конструкции. У нас можно заказать однокамерный стеклопакет 18-24 мм от 2300 руб, двухкамерный 24-28 мм от 2840 руб и 32 мм от 3300 руб.

В нашей компании есть возможность заказать аксессуары для оконных систем. К ним относятся: установка микропроветривания — от 400 руб, балконная защёлка — от 400 руб, ручка — 250 руб, ручка-ракушка снаружи балконного блока — от 200 руб.

Благодаря тому, что цена в нашей компании является минимальной, нам часто поступают заказы на дополнительные услуги. Мы предлагаем: обработать пленный шов снаружи — от 250 руб, изменить режим «зима-лето» — 250 руб, ремонтируем входные двери — от 500 руб, установим доводчик за 250 руб.

* — при заключении договора на оказание услуг, вызов мастера 0 рублей.

** — время может быть изменено в зависимости от транспортной обстановки, загруженности мастеров и вида выполняемых работ. Выезд мастера возможен только в рабочее время.